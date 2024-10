TOP FV, Vota il miglior viola in Lecce-Fiorentina 0-6

FirenzeViola.it

Prima vittoria esterna stagionale per la Fiorentina di Palladino che domina il Lecce al Via del Mare. La formazione gigliata sblocca il match al 20' con la prima gioia in maglia viola di Danilo Cataldi che da fuori area, grazie anche alla deviazione di Ramadani, beffa Falcone sul primo palo. Primo gol con la Fiorentina anche per Colpani che ribatte in rete una smanacciata di Falcone su cross di Cataldi. Sul finire di primo tempo arriva anche il 3-0. A segno ancora l'ex Lazio Danilo Cataldi, questa volta su punizione. Nella ripresa la Fiorentina, prima con Colpani, doppietta personale per lui, e poi con Beltran e Parisi. Uniche note negative del pomeriggio del Via del Mare gli infortuni occorsi a Gudmundsson e Kean (QUI il report medico). Come al solito la redazione di FirenzeViola.it chiede ai suoi lettori di votare il migliore in campo tra gli uomini di Palladino. Di seguito il link:

