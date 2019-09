TOP FV, Con l'Atalanta è 2-2. A chi dai il tuo voto?

Niente da fare. Ancora non arriva la prima vittoria della Fiorentina. La squadra di Montella, avanti di due gol sul campo dell'Atalanta, si fa rimontare nel finale ed esce dal Tardini di Parma con un 2-2 ed un solo punto in tasca. In campo però non sono mancate le buone prestazioni: per il Premio TopFirenzeViola.it, vi chiediamo di votare il miglior viola in campo secondo voi. Per farlo, basta cliccare sul link sottostante.

