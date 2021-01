Sconfitta, seppur di misura, per la Fiorentina che cede 2-1 in casa della Lazio. Come da consuetudine, per determinare la classifica del Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di indicare chi sia stato secondo voi il miglior viola in campo. Per votare il sondaggio, basta cliccare sul link di seguito.

TOP FV: CHI IL MIGLIORE IN LAZIO-FIORENTINA 2-1?