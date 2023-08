TOP FV, A Marassi Kayode sbaraglia tutti: secondo Jack

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La nuova stagione della Fiorentina inizia con l'expolit di Marassi contro il Genoa e con una sorpresa tra i Top FirenzeViola: nello spazio in cui, al termine delle partite, i nostri utenti possono votare per indicarci chi è stato il miglior giocatore viola in campo, i quasi 3000 che hanno partecipato al sondaggio hanno eletto Micheal Kayode, al debutto in Serie A, come Mvp del successo del Ferraris. L'esterno classe 2004 ha preceduto Giacomo Bonaventura, con i due che hanno staccato nettamente gli altri compagni per un podio completato da Arthur. Ecco i primi tre del sondaggio Top FV riguardante Genoa-Fiorentina 1-4:

1) Kayode 44% (1277 votanti)

2) Bonaventura 39 (1064 votanti)

3 Arthur 10% (294 votanti)