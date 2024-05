OSIMHEN, Con Firenze salirebbero a 17 le gare saltate

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen lascerà Napoli al termine di questa stagione. Non è un mistero che, al momento del rinnovo di contratto con ingaggio a 10 milioni di euro, sia stata concordata anche la sua partenza. Paris Saint-Germain, Chelsea o Arabia Saudita? Ancora non è dato sapere quale sarà la sua destinazione.

Intanto anche in questa stagione Osimhen ha dato il suo contributo, nonostante qualche guaio fisico, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno e averlo fuori a Firenze sarà una grossa perdita per il Napoli che, non avendo una proposta di gioco a cui dare continuità, si è aggrappato a tratti alla sua forza. Victor salterà in questo caso la diciassettesima gara in questa stagione ma vanta comunque diciotto gol realizzati, uno ogni 145 minuti, ed è andato a segno in quattro delle ultime sei partite. Numeri positivi, malgrado gli infortuni.