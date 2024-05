TOSTO A RFV, Macia una conferma, Goretti un talento

FirenzeViola.it

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione odierna "Chi si compra?", Vittorio Tosto, ex calciatore e attualmente operatore di mercato, ha parlato della Fiorentina. "In questo momento tutta la Fiorentina corra in un'unica direzione. L'obiettivo è quello di portare a casa un trofeo, che sarebbe meritato per una squadra che soprattutto a gennaio pensavo avrebbe potuto fare un ottimo lavoro, migliorando la stagione scorsa. Per farlo deve alzare la coppa. Al resto penseremo più avanti".

Cosa pensa delle idee Macia e Goretti?

"Macia è un nome internazionale, ha lavorato in diversi paesi, ha rapporti consolidati. E' una conferma, sai quello che ti può dare. Goretti è una sorpresa, è un manager rivelazione. Ha lavorato bene a Perugia così come alla Reggiana, conosce benissimo il mercato nazionale e ha un ottimo sistema per fare il direttore sportivo anche della Fiorentina. Va sostenuto, ma ha prospettiva. A me piace molto fra gli emergenti: può essere il nome giusto, gli darei una possibilità".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA