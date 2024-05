CAGNI, Italiano pronto a qualsiasi esperienza, anche estera

FirenzeViola.it

Ospite del pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gigi Cagni. Che ha parlato del futuro di mister Vincenzo Italiano: "Non rimarrà alla Fiorentina ma non so dove andrà. Lui è pronto per qualsiasi esperienza secondo me, anche all'estero. perché è maturato molto. L'ho seguito molto, ha imparato in tre anni alla Fiorentina, un ambiente non facilissimo. Aveva una buona squadra quest'anno ma senza centravanti, ha fatto un grande lavoro".