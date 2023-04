TIFO, Allo Zini momento storico con la coreografia

FirenzeViola.it

Cremonese-Fiorentina non sarà storia solo sul campo, ma anche sugli spalti, ovviamente lato viola. Questo perché, come annunciato ieri dal tifo organizzato della Curva Fiesole, nel settore ospiti dello Zini di Cremona ci sarà una coreografia. Non con bandiere e sciarpe, ma bensì con le classiche bandierine, come accade al Franchi. E visto che anche quella di domani sera sarà una serata dalle grandi occasioni, i tifosi viola vogliono fare il possibile per spingere la squadra verso la finale dell’Olimpico.

Sarà un momento storico perché sarà la prima volta in cui una coreografia viene organizzata in trasferta. L’unico caso in cui la Fiesole aveva ideato una coreografia in “trasferta” era all’Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia contro il Napoli, il 3 maggio 2014. Ciò però non avvenne in modo completo dopo i fatti avvenuti al di fuori dell'Olimpico, in cui un tifoso partenopeo perse la vita. Firenze, domani, come sempre, dimostrerà nuovamente il suo grande sostegno verso la Fiorentina. La coreografia e la massiccia presenza allo Zini, sono due delle tante prove.