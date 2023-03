TERRACCIANO, Ha la febbre, al suo posto Vannucchi

Come reso noto dalla Fiorentina, non ci sarà Pietro Terracciano nella sfida di domani con la Cremonese. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il portiere titolare di Vincenzo Italiano ha accusato la febbre, motivo per cui non parte con la squadra verso Cremona. Al suo posto, prima convocazione con i grandi per Tommaso Vannucchi, portiere classe 2007 che ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista. Da specificare come non sia stata possibile la chiamata di Tommaso Martinelli, essendo impegnato con la nazionale italiana under 17, dunque non arruolabile per domani.