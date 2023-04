STEP SUCCESSIVO

FirenzeViola.it

Non dovrebbe portarsi dietro troppi strascichi il pari con lo Spezia che interrompe la striscia da 9 vittorie consecutive, e certamente c’è da augurarselo contando l’arrivo dell’appuntamento europeo e la successiva opportunità interna nel ricevere l’Atalanta. Dell’uno a uno con i liguri è però giusto considerare e rileggere quel che non ha funzionato al meglio, a cominciare dalla disattenzione difensiva che ha consentito a Nzola di segnare, fosse solo per ricaricare le pile in vista del doppio confronto con i polacchi del Lech.

Così se ancora resta uno scalino da salire per questa Fiorentina è probabilmente quello di un gruppo di esterni fino ad oggi troppo altalenanti, e comunque in difficoltà nel garantire un apporto fattivo in termini di gol. Ecco, se un aspetto sembra restare costante deficitaria di questa squadra sbocciata a primavera è quello di un rifornimento di gol, o assist, che dalle fasce potrebbe e dovrebbe esser maggiore, almeno per sperare di concretizzare determinate aspettative in vista del finale di stagione.

Da Nico a Ikonè, da Saponara a Sottil fino a Brekalo che solo recentemente ha regalato indicazioni di crescita o a Kouamè uscito dai radar dopo il buon avvio di stagione, è nelle ali che la Fiorentina ha bisogno di cambiare passo e trovare maggiore continuità di rendimento, anche solo per consentire alla manovra voluta e studiata da Italiano di potersi concretizzare nel migliore dei modi.