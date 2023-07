SONDAGGIO FV, Arthur alla Fiorentina: sì o no?

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina sembra vicina ad Arthur Melo, centrocampista brasiliano in uscita dalla Juventus. L'ex Barcellona e Liverpool, dopo un'esperienza da comparsa proprio in Premier, è rientrato a Torino dal prestito, anche se il club bianconero vuole liberarsi del suo pesante stipendio. Arthur potrebbe arrivare a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto e partecipazione della Juventus al pagamento di una parte di stipendio. Sono ore decisive per quello che potrebbe essere il secondo colpo del mercato estivo della Fiorentina e l'ennesimo calciatore pronto a fare la tratta Torino-Firenze per rilanciare la propria carriera.

Sul sito di FirenzeViola.it vi chiediamo cosa ne pensate del possibile nuovo acquisto dei viola.

CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO: Arthur alla Fiorentina, siete favorevoli all'acquisto?