SERIE A, Con Difra e Baroni quadro completo. Gilardino...

Con l'ufficialità di Marco Baroni oggi da parte del Verona e di Di Francesco al Frosinone, si è completato il quadro delle panchine di serie A, dopo che in settimana era arrivata anche quella di D'Aversa al Lecce. Delle big solo il Napoli ha cambiato ma in tutto sono tre i cambi (Lecce, Verona ed appunto Napoli) fatti da squadre che già erano in A, nonostante rumors che hanno interessato soprattutto la Fiorentina e Il Bologna con Italiano e Thiago Motta super corteggiati mentre da ultimo la Juve ha rischiato di salutare Allegri allettato da ipotetiche sirene arabe. Delle neo promosse invece ha cambiato solo il Frosinone, che dopo l'addio di Grosso, ha scelto appunto Di Francesco. Insomma la tendenza quest'anno è stata la ontinuità in panchina. Per Gilardino con il Genoa neo promosso sarà invece l'esordio in A da allenatore; A che ritrova un veterano come Ranieri, artefice della promozione del Cagliari.

Napoli: Rudi Garcia

Lazio: Maurizio Sarri

Inter: Simone Inzaghi

Milan: Stefano Pioli

Atalanta: Gian Piero Gasperini

Roma: Jose Mourinho

Juventus: Max Allegri

Fiorentina: Vincenzo Italiano

Bologna: Thiago Motta

Torino: Ivan Juric

Monza: Raffaele Palladino

Udinese: Andrea Sottil

Sassuolo: Alessio Dionisi

Empoli: Paolo Zanetti

Salernitana: Paulo Sousa

Lecce: Roberto D'Aversa

Hellas: Marco Baroni

Genoa: Alberto Gilardino

Frosinone: Eusebio Di Francesco

Cagliari: Claudio Ranieri