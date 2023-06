INDISCREZIONI DI FV SCOUTING, ADDIO ALLO CHIEF SCOUT VIOLA TRAMONTANO Antonio Tramontano non sarà più il capo scouting della Fiorentina, come già anticipato da Firenzeviola. Nei giorni scorsi infatti la società gli ha comunicato la decisione che lo stesso Tramontano in questi giorni sta confidando anche agli amici.... Antonio Tramontano non sarà più il capo scouting della Fiorentina, come già anticipato da Firenzeviola. Nei giorni scorsi infatti la società gli ha comunicato la decisione che lo stesso Tramontano in questi giorni sta confidando anche agli amici.... NOTIZIE DI FV "ESSERCI ARRIVATI" PARE NON SMUOVERE VOGLIA DI GRANDEZZA Non si è ancora smaltita la delusione della finale persa di Conference League che già cominciano i mugugni per quello che sarà il futuro viola. Le parole del Presidente Commisso non mi hanno rincuorato perché ho letto per l’ennesima volta di... Non si è ancora smaltita la delusione della finale persa di Conference League che già cominciano i mugugni per quello che sarà il futuro viola. Le parole del Presidente Commisso non mi hanno rincuorato perché ho letto per l’ennesima volta di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 giugno 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi