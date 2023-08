Di seguito i principali titoli che riguardano la Fiorentina sui quotidiani di questa mattina.

La Nazione: "Stasera la gara col Genoa. Viola a Marassi, si riparte L’abbraccio di Commisso: "Siamo ancora più forti"".

"Sold out al Ferraris. Duemila i tifosi viola"

"L’emozione dell’ex Gilardino "Sarà una sfida molto difficile""

"La versione di... Italiano Vincenzo in clima partita "Ritiro ok, siamo carichi, Adesso vogliamo vincere".

"Viola, i colpi in canna. "I soldi oppure resta" Pradè avverte Sofyan".

"L’Europa chiama Giovedì la trasferta col Rapid Vienna".

Corriere Fiorentino: "Lo Scoglio di Marassi".

"Tifosi caldissimi e più avanti di condizione, il Rapid Vienna ne fa 5 e aspetta la Fiorentina"

TuttoSport: "Viola di rabbia repressa Subito Arthur, poi Beltran".

Corriere dello Sport: "'L’emozione è tutta Viola. Italiano: "Siamo forti"".

Gazzetta dello Sport: "Retegui-Beltran duello argentino tra nuovi bomber e Spalletti guarda".