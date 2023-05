RASSEGNA STAMPA, I titoli dei giornali in edicola

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina.

La Gazzetta dello Sport: "I 15 giorni della Viola. Da Cabral a Biraghi, Italiano rilancia i titolari".

Corriere dello Sport - Stadio: "Italiano si fa in quattro per arrivare in finale".

Corriere Fiorentino: "Duello con il passato. In Conference torna Cabral".

"Biglietti per la finale, partita la vendita. Ma il sito va in tilt".

La Nazione: "Conference e Coppa Italia. Pronti a riscrivere la storia. L'occasione di Commisso".

"Coppa Italia, portale in tilt per 3 ore. La nostra prova in cerca di un posto: 45 minuti per iniziare la procedura".

"Oggi tutti in campo. Dodò sta bene".

"Febbre viola, assalto in via Dupré. "Ore di coda, il tagliando non c'è. Speriamo di fare in tempo..."".

Il Tirreno: "Un gol al passato vale doppio. Cabral punta a tornare Re Artù".

"Italiano prepara l'assalto definitivo all'Europa".