Una ripresa di campionato tutta da scrivere inizia domani in casa della Fiorentina, dove come avversario arriverà il Monza. L'incognita di tornare in campo dopo 52 giorni dall'ultima volta riguarderà tutte le squadre e solo il campo potrà dire quali siano le reali condizioni dei giocatori dopo questa inedita e lunghissima sosta che ha letteralmente spezzato in due la stagione. Partire col piede giusto diventa quindi fondamentale per sfruttare il momento delicato in cui si ritrovano un po' tutti i club e, dato che gennaio sarà un mese intenso, è altrettanto importante ritrovare il prima possibile il feeling con il ritmo partita.

Come detto, sarà un gennaio di fuoco per la squadra di Italiano che affronterà Monza, Sassuolo, Sampdoria, Roma, Torino e infine Lazio nel giro di 25 giorni. Ma scavando nel passato delle ultime stagioni è possibile vedere come la Fiorentina abbia fatto fatica alla prima gara dell'anno. Infatti i viola non vincono in campionato al ritorno in campo dopo la sosta natalizia dal 15 gennaio 2017, quando al Franchi finì 2-1 contro la Juventus. Negli ultimi cinque anni, pronti via nell'anno nuovo, la Fiorentina ha ottenuto 4 pareggi e 1 sconfitta. La speranza è che sia la squadra Italiano a invertire questo trend e a sfatare questo tabù che dura da 6 anni.