OGGI IL SORTEGGIO DI CONFERENCE: RISCHIO OSASUNA. POSSIBILE TRASFERTA IN BIELORUSSIA

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Oggi è un giorno chiave per la Conference della Fiorentina, ovvero il giorno del sorteggio, previsto per le ore 14 (che potrete seguire su Firenzeviola.it e su Radio Firenzeviola); del primo abbinamento per i playoff che i viola dovranno affrontare a fine mese per accedere alla fase a gironi e tentare nuovamente la scalata fino alla vittoria, fallita l'anno passato solo in finale con il ko contro il West Ham a Praga.

Dopo l'esperienza vissuta l'anno passato, la Fiorentina negli ultimi giorni si sta muovendo molto anche sul mercato per permettere ad Italiano, di avere una squadra a completa e attrezzata per affrontare nuovamente tre competizioni con l'intento di arrivare alla vittoria finale oltre a competere anche in campionato e in Coppa Italia, senza dimenticarsi la Supercoppa.

Le formazioni che giocheranno i playoff di Conference League sono state suddivise in due percorsi: "campioni" e "piazzate". La squadra di Biraghi e compagni è stata inserita, come testa di serie, nel gruppo delle "piazzate" e dovrà affrontare una squadra non testa di serie dello stesso gruppo, in questo caso il raggruppamento 4 che la Uefa ha svelato questa mattina.

In dettaglio, tra le squadre che potrà affrontare la Fiorentina, da evitare c'è l'Osasuna, unica squadra non testa di serie già sicura agli spareggi e tornata in Europa dopo aver rischiato l'esclusione per un procedimento della giustizia sportiva che la riguardava ma risalente a quasi 10 anni fa. Poi c'è il Rapid Vienna, arrivata quarta lo scorso anno nel campionato austriaco e imbattuta attualmente dopo le prime due giornate di Conference, che però prima dovrà battere gli ungheresi del Debreceni. Le altre squadre sono: la vincitrice tra FCSB (ex Steaua Bucarest), che ieri ha battuto il CFR Cluj per 1-0 in Liga I, e i danesi del Nordsjaelland, che arriva da una vittoria in campionato per 3-1 contro il Brondby nella giornata di ieri. Possibili avversarie anche una tra Rosenborg e Hearts, che si affronteranno nel prossimo turno preliminare. E infine la vincitrice tra gli sloveni del Celje e i bielorussi Neman Grodno.

La Fiorentina dovrà però farsi trovare pronta a prescindere dall'avversario, per affrontare nuovamente la Confernce League con l'ambizione di arrivare al traguardo dello scorso anno, chiaramente però un esito differente.



Nell'immagine il Gruppo 4 pubblicato dal sito Uefa: i primi 4 match e la Fiorentina sono quelli relativi alle squadre "piazzate", le altre 5 saranno i possibili abbinamenti con la squadra viola.