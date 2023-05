NICO DELUDE NELLO STADIO DI D10S. MA ADESSO È GIÀ TEMPO D'EUROPA: SCURDAMMOCE 'O PASSATO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È stato probabilmente, da un lato, la sorpresa più grande nell’undici di partenza di ieri ma anche, dall’altro, la maggiore delusione nella sconfitta di Napoli, dove è risultato essere tra le poche insufficienze all’interno di una gara comunque nel complesso ben giocata dalla Fiorentina. Nel tempio di un dio del calcio come Maradona, in un tripudio di bandiere bianco azzurre come i colori della sua Argentina, Nico Gonzalez ha però deluso. Ed è di certo un aspetto che colpisce visto che lo scorso anno era stato proprio l’esterno ad aprire le marcature a Fuorigrotta nel successo (per 2-3) che permise alla squadra di Italiano di centrare una vittoria di platino nella rincorsa verso la zona Europa.

A tredici mesi di distanza, però, nulla di tutto questo. Il numero 22 si è squagliato come neve al sole sotto gli occhi dei 60mila napoletani che lo avevano messo in cima alla lista degli avversari da temere ed anzi è risultato decisivo (in negativo) in almeno due episodi della partita: prima, con un fallo ingenuo su Kvaratskhelia, ha procurato il fallo da rigore che ha poi permesso a Osimhen di trovare il gol-vittoria dal dischetto e poi nel finale di gara, servito con precisione da Venuti, ha sparato fuori da ottima posizione: sarebbe stato molto probabilmente la rete del meritato pari della Fiorentina, che con lo stop di Napoli ha dovuto fare i conti con il terzo ko nelle ultime sei partite.

L’occasione per il riscatto da parte di Nico, però, è già alle porte. Esattamente come alla vigilia della sfida contro il Lech Poznan, dove l’argentino si era caricato sulle spalle la responsabilità di dover tornare ad essere decisivo (“Voglio far vedere a tutti chi è il vero Gonzalez: spero che per me sia una bella serata” aveva detto il giorno prima della gara d’andata contro i polacchi, dove mise poi a referto un gol e un assist), con il Basilea in Conference League il suo obiettivo è quello di tornare a stupire: trovata a Salerno la decima rete in stagione, adesso è arrivato il momento di mettere nel mirino il record personale di reti in una singola annata, che per adesso è fermo alle 15 realizzate nel 2019/20 (quando giocava allo Stoccarda). Scurdammoce 'o passato, Nico.