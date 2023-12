NARDELLA, Restyling, lettera formale al Governo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il sindaco Dario Nardella a margine del Consiglio Comunale ha parlato anche del restyling dello stadio annunciando la ditta vincitrice della gara: "Alle 15 la giuria come da programma ha effettuato la seduta con i rappresentanti delle due imprese ed ha avuto un punteggio maggiore il raggruppamento temporaneo d'imprese che hanno come capofila Cobar e Sac che sono due imprese che hanno dei curricula di assoluto valore. Ricordo che l'affidamento dei lavori avverrà entro fine anno dopo l'esame del materiale amministrativo allegato all'offerta. E' un altro tassello molto importante e ringrazio la commissione. Aspettiamo l'assegnanzione definitiva poi i lavori propedeutici inizieranno tra gennaio e febbraio e per tutta la metà del 2024 i lavori non impattano sulla squadra che continua a giocare al Franchi".

Per la prossima stagione che succede? "Sono fiducioso che si trovi la migliore soluzione sia per i lavori che per dove si andrà a giocare, l'importante è avere più soluzioni. Tra questi rimane quella del padovani e ricordo che il 22 dicembre dovranno pervenire le offerte per i lavori. Il progetto riguarda il rugby e per questo si giudica l'investimento. Inoltre potrà essere utilizzata, con le opportune modifiche, per il calcio. In ogni caso la cosa importante è che si possa aprire un tavolo con il ministro Abodi e che i lavori al Franchi si finiscano che il progetto sia tutto finanziato e si trovi una soluzione dove far giocare la squadra che vada bene alla società prima di tutto. Anche perché nella riunione con la Figc a Roma si è detto che le città che sono sicuramente pronte per gli Europei del 2032 sono Milano, Torino e Roma e che fra le altre probabili, ovvero Firenze, Bologna e Cagliari proprio Firenze è quella davanti a tutti perché in una fase esecutiva ma inizieranno già i lavori. Perciò c'è l'interesse di tutti, Stato, Governo, città di Firenze, società di calcio, Lega e Figc affinché i lavori al Franchi partano e procedano bene e si trovi una soluzione che accontenti tutti, la società in primis.

Posticipare l'inizio dei cantieri? "Ho sempre detto che se si trova il modo di conciliare le esigenze della Fiorentina con quelle della durata dei lavori al Franchi tanto che ho detto al direttore generale Barone che in queste ore stiamo predisponendo una lettera da inviare al Governo con la quale chiedere l'apertura di un tavolo per affrontare la questione Franchi e trovare una soluzione per conciliare i tempi e le modalità dei lavori con le esigenze della Fiorentina.