MONZA-FIORENTINA 0-1, Rivivi il LIVE di FV!

22.43 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le emozioni e le voci dal post-partita.

22.41 - Basta un gol di stinco di Beltran ad inizio gara alla Fiorentina per portare via 3 punti da Monza e salire a 30 punti in classifica, in piena zona Champions. Nonostante le assenze, nonostante una partita non bellissima, la notizia più bella per Italiano: la Viola vince ancora!

90' +5' - FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE A MONZA!

90' +4' - Ciurria! Brivido per la Fiorentina con il tiro che termina fuori non di molto a lato della porta di Terracciano.

90' +4' - Giallo per Ranieri per un tocco di mano evidente a centrocampo.

90' +3' - Per ora resiste il muro della Fiorentina con Kayode che ferma Birindelli.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

89' - Doppio tiro della Fiorentina murato, il secondo di Amatucci centra in testa Birindelli che resta a terra qualche istante.

88' - Giallo per D'Ambrosio che scalcia malamente Sottil. Poi testa a testa tra i due.

87' - Sottil! Ci prova ma spara direttamente in curva da dentro l'area con il mancino.

86' - Giallo per Kayode costretto a strattonare Birindelli dopo un'azione offensiva viola non sfruttata a dovere da Nzola.

84' - Doppio cambio anche per la Fiorentina: fuori Ikoné e Duncan, dentro Sottil e Amatucci.

83' - Ultimo cambio nel Monza: dentro Birindelli al posto di Kyriakopoulos.

82' - Animi tesi tra Biraghi e Carboni dopo un colpo subito da Kouame.

81' - Colpo di testa pericoloso di Kouame che termina fuori a lato sotto lo sguardo attento di Di Gregorio.

79' - Cambio per il Monza: dentro Vignato al posto di Dany Mota.

78' - Kyriakopoulos aggancia male un pallone in area su cross di Caldirola. Fiorentina sulle gambe.

77' - Altro cambio per la Fiorentina: fuori Arthur, dentro Mandragora.

76' - Azione prolungata del Monza allontanata poi da un lancione di Ikoné. La sensazione è che la Fiorentina sia destinata a soffrire in questo ultimo quarto d'ora.

73' - Niente da fare sulla punizione, Biraghi centra la barriera.

72' - Giallo per Akpa-Akpro per un fallo in netto ritardo su Milenkovic.

69' - Giallo per Mina che entra con un gomito alto a centrocampo.

68' - Botta per Arthur che dopo qualche istante a terra si riprende.

64' - Cross di Nzola, ma direttamente tra le braccia di Di Gregorio. Ritmi blandissimi a Monza.

61' - Tiro alle stelle di Ikoné dal limite dell'area.

61' - Cambio per il Monza che toglie Colpani e mette in campo Carboni.

59' - Difesa a tre per la Fiorentina con Mina che si è messo al centro e Ranieri e Milenkovic ai suoi fianchi.

57' - Milenkovic svetta di testa su corner, ma Colombo intercetta il pallone e rinvia.

56' - Cambio nella Fiorentina: entra Mina al posto di Barak.

53' - Si fa vedere in avanti anche la Fiorentina con un calcio d'angolo conquistato da Ikoné, sul quale però allontana la difesa del Monza.

50' - Padroni di casa partiti meglio in questo secondo tempo. Altro cross dalla destra, stavolta preda direttamente per l'uscita di Terracciano.

48' - Occasione Monza! Kyriakopoulos colpisce sul secondo palo in spaccata ma non centra la porta. Brivido per Terracciano.

45' - SI RIPARTE! Con tre cambi: nella Fiorentina entra Nzola al posto di Beltran, nel Monza dentro Colombo e Ciurria al posto di Pereira e Gagliardini.

--- INTERVALLO ---

45'+1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-1, per ora decide Beltran.

45' +1' - Gagliardini scivola sul tiro della punizione e il pallone arriva a Terracciano.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Fallo incredibile fischiato al Monza dopo un intervento netto sul pallone di Milenkovic al limite. Grande occasione per il Monza inventata dall'arbitro.

42' - Qualche problema fisico per Beltran che potrebbe dover lasciare il campo all'intervallo.

39' - Grande intervento di Ranieri in estirada su Dany Mota, salva tutto il difensore viola.

36' - Barak! Riecco la Fiorentina, con Beltran che serve Barak al limite dell'area: il mancino è strozzato e lo para Di Gregorio.

34' - Giallo a Beltran e Marì dopo una spallata a gioco fermo del difensore sull'attaccante. Animi tesi subito placati, anche se il giallo a Beltran si giustifica male, è lui che ha preso la spallata dopo un intervento piuttosto normale.

33' - Milenkovic chiude di testa su un'altra azione pericolosa. Fiorentina in difficoltà.

31' - Arriva anche il primo tiro in porta per i brianzoli con Colpani che non impensierisce Terracciano con un mancino debole. Il Monza però sembra essersi svegliato dal torpore iniziale.

30' - Prima azione pericolosa del Monza grazie ad una giocata di Akpa-Akpro che libera Colpani. Bravissimo qui Ikoné a rientrare e fermare El Flaco che è costretto a servire Dany Mota, il cui tiro finisce alto.

27' - Kayode ci prova con un destro potente ma centrale, respinge Di Gregorio con i pugni.

23' - Ritmi decisamente più bassi dopo il primo quarto d'ora da montagne russe. Tanti duelli a centrocampo, soprattutto tra Duncan e Akpa-Akpro.

18' - Fiorentina che sta gestendo il pallone in questa fase di gioco. Il Monza ha estrema difficoltà in impostazione, Di Gregorio sbaglia ancora stavolta però buttandola direttamente fuori.

13' - Pericoloso ora il Monza con Colpani che ci prova due volte da dentro l'area. Entrambe le volte respinge la difesa viola.

12' - Rischia tantissimo il Monza con un retropassaggio di Marì lontano da Di Gregorio, per sua fortuna fuori dalla porta. Sulla linea di fondo il portiere biancorosso riesce a recuperare il pallone. Ma è la sagra dell'errore a Monza.

10' - È ancora a testa bassa Ikoné che non ci crede. La Fiorentina aveva un'occasione pazzesca per andare sul 2-0.

9' - NON È POSSIBILE! COSA SI È MANGIATO IKONÉ! Il francese a tu per tu con Di Gregorio lo salta ma poi aspetta troppo e sul tiro a porta vuota salva tutto D'Ambrosio. Ma è incredibile l'errore di Ikoné...

6' - Errore clamoroso di Di Gregorio che in impostazione sbaglia il passaggio e centra lo stinco di Beltran, con il pallone che finisce direttamente in rete. Viola in vantaggio e rete dell'argentino, anche se la complicità di Di Gregorio è enorme.

6' - GOL DI BELTRAN!! CHE REGALO DI DI GREGORIO!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO!

5' - Ancora Ikoné! Stavolta è bravissimo l'esterno della Fiorentina, che rientra sul mancino e dal limite prova a giro: attento Di Gregorio chiamato alla parata plastica per respingere.

2' - Erroraccio di Ikonè! Il francese viene liberato in area da una sponda di Kouame, ma il suo tiro con il mancino viene sparato in curva. C'era modo e spazio per fare molto meglio, ma la Fiorentina ha iniziato bene.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in completo bianco. Monza in rosso.

La Fiorentina è di scena a Monza per la 17esima giornata di Serie A! Una partita quanto mai importante per la squadra di Italiano che dopo la vittoria sofferta contro l'Hellas vuole dare seguito alla sua bella classifica. Il problema è che all'U-Power Stadium ci sarà davanti una squadra che si sta confermando a buoni livelli con Palladino in panchina, oltre al fatto che i viola dovranno fare a meno di alcune colonne come Nico Gonzalez, Bonaventura e Quarta. Il treno per l'Europa però chiama e non aspetta: resta su Firenzeviola.it per tutte le emozioni della sfida.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Barak, Kouamè; Beltran. Allenatore: Italiano.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Pedro, Akpa Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Pessina; Mota. Allenatore: Raffaele Palladino