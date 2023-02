LIVE FV, S. BRAGA-FIORENTINA 0-4: FINISCE QUI A BRAGA!

20.45 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

20.44 - La Fiorentina domina a Braga e nella notte più importante ritrova se stessa: doppio Jovic, doppio Cabral e qualificazione agli ottavi più che ipotecata in vista della prossima settimana. Una partita guidata dall'inizio alla fine, il Braga non è praticamente mai sceso in campo.

90' +6' - E FINISCE QUI! LA FIORENTINA VINCE 4-0 L'ANDATA DEI PLAYOFF DI CONFERENCE LEAGUE!

90' +2' - Ikoné vicino al gol su una punizione battuta veloce: sul suo tiro si oppone Matheus.

90' - Assegnati 6 minuti di recupero.

90' - Ikoné ruba palla a Niakate, attira due difensori e serve un cioccolatino a Cabral che di sinistro appoggia in rete. Fiorentina che stende il Braga!

90' - GOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLL!!! SEGNA ANCORA CABRAAAAAL!!!

89' - Giallo per Ikoné in una situazione pressoché uguale.

86' - Giallo per Kouame che perde palla e ferma il contropiede con le cattive.

82' - Triplo cambio nella Fiorentina: escono Saponara, Nico Gonzalez e Mandragora, entrano Ikoné, Kouame e Barak.

79' - Gran giocata del brasiliano, che in area si alza il pallone saltando un avversario e poi scarica in porta un destro imprendibile per Matheus. Fiorentina sul velluto!

79' - CABRAAAAALLLL!!! CABRAAAALLL!! 3-0 FIORENTINA!

78' - Tiro di Banza dal limite dell'area che termina fuori. Ma la Fiorentina non si deve distrarre.

75' - Cambio nella Fiorentina: fuori Jovic, entra Arthur Cabral.

72' - Deve uscire Al Musrati, al suo posto Castro.

71' - Problema per Al Musrati che necessita di cure. Gioco fermo per un minuto circa.

70' - Altro tocco morbido di Saponara per Nico Gonzalez, anticipato di pochissimo da Matheus.

68' - Cambio anche nella Fiorentina: dentro Dodo per Venuti.

67' - Doppio cambio nel Braga: escono Abel Ruiz e Ricardo Horta, entrano Banza e Djalo.

65' - Tocco lungo di Saponara per Jovic in area. Ma la Fiorentina sta dominando a Braga.

60' - Imbucata perfetta di Amrabat per Saponara che la fa scorrere e a tu per tu con Matheus in uscita, da posizione defilata la mette in mezzo: Jovic è lucido e a porta vuota calcia evitando l'intervento disperato di Oliveira. Fiorentina sul doppio vantaggio!

60' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOLLLL!!! SEGNA ANCORA JOVIC!

59' - Cambio nel Braga: esce Racic, entra Paulo Oliveira.

58' - Subito pericolosa la Fiorentina con Igor che da due passi ma un po' storto non riesce a concludere in porta di testa.

55' - ESPULSO TORMENA! Dopo un lungo check, l'arbitro propende per il rosso per il centrale del Braga: cambia la partita!

54' - L'arbitro va al VAR! Riguarda l'episodio del piede che ha calpestato lo stinco di Jovic.

52' - Intervento durissimo di Tormena su Jovic: l'arbitro estrae il giallo ma l'intervento è da arancione... Jovic a terra perché si è preso una discreta tacchettata.

51' - Amrabat si addormenta e perde un brutto pallone, poi Bruma perde il tempo per il passaggio e la Fiorentina recupera. Ma è un altro Braga in questo secondo tempo.

49' - Giallo per Venuti che allarga il braccio per bloccare un avversario. Arbitro molto severo, Venuti salterà il ritorno perché era diffidato.

47' - Braga partito subito forte in questo secondo tempo: sono i portoghesi a fare il gioco ora.

45' - SI RIPARTE! Con un cambio nello Sporting Braga: dentro Bruma per Medeiros.

--- INTERVALLO ---

45' +5' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina.

45' +3' - Impazziti i tifosi della Fiorentina che sono entrati solo dopo 20 minuti di partita a causa di scontri con la polizia. Si sentono solo gli oltre 1500 di fede gigliata a Braga.

45' +1' - Alla fine la Fiorentina passa! Cross al bacio di Biraghi per Jovic che anticipa Niakate e di testa gira in porta: viola meritatamente in vantaggio!

45' +1' - GOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOLLL!!! SEGNA JOVIC!!!

44'- Racic si è fatto molto male alla spalla saltando da solo. Anche lui ha bisogno di cure.

41' - Saponara cerca con un tocco sotto l'inserimento di Nico Gonzalez ma il pallone è troppo lungo. Fa sua la sfera Matheus.

40' - Dopo una lunga pausa di riparte con Matheus che rientra ma è da valutare se sarà in grado di proseguire a lungo.

37' - Botta presa dal portiere del Braga che necessita di cure. Gioco fermo in questo momento.

36' - Buona giocata di Nico che salta l'avversario e mette in mezzo un pallone troppo debole: Matheus in uscita fa suo il pallone.

33' - Jovic! Ruba palla alta la Fiorentina, l'attaccante calcia dal limite dell'area ma trova una deviazione. Corner per i viola.

31' - La Fiorentina si è un po' spaventata dopo le due occasioni concesse da palla da fermo ed è tornata a gestire palla dalla difesa.

29' - Occasionissima Braga! Milenkovic si addormenta e regala palla ad Abel Ruiz che al momento del tiro viene ostacolato da Igor da terra. Palla fuori, ma che brivido.

28' - Terracciano salva su Niakate! Colpisce tutto solo in area dopo uno schema da corner, Terracciano risponde alla conclusione schiacciata ma centrale.

27' - Bella azione del Braga che sbaglia solo l'ultimo stop con Ricardo Horta in area. Blocca tutto Igor.

25' - Jovic di testa! Si avvita su un cross di Biraghi ma colpisce troppo centrale: blocca Matheus.

23' - Che errore Saponara! Matheus gli regala palla davanti a sè, ma l'esterno della Fiorentina inciampa e cade prima di tirare o passare il pallone.

21' - Bella giocata da attaccante di Jovic che copre palla in uscita e guadagna un prezioso fallo per far salire la squadra.

19' - Madragora! Fucilata da fuori area dopo gli sviluppi di un corner, ma il pallone termina alto.

18' - Occasione Fiorentina! Cross basso di Biraghi per Nico che viene anticipato di pochissimo, poi il pallone termina a Bonaventura che calcia addosso ad Andre Horta in area.

17' - Le due squadre fanno grande fatica a trovare spazi perché giocano in maniera molto simile. Ma è la Fiorentina a tenere il pallone per la maggior parte del tempo.

15' - Possesso palla prolungato della Fiorentina che si conclude con un cross di Saponara per Jovic, ancora una volta anticipato.

11' - Cross dalla sinistra di Biraghi sul quale prova ad avventarsi Jovic, che però viene anticipato da Tormena.

10' - Intercetto fondamentale di Biraghi dopo una bellissima azione del Braga: il capitano viola blocca un passaggio che avrebbe messo in porta Ricardo Horta.

8' - Prima azione offensiva del Braga che scappa sulla destra, ma sul passaggio centrale è attento Bonaventura che blocca tutto.

7' - Sempre la Fiorentina a tenere palla anche se in questi minuti non trova sbocchi offensivi.

4' - Partita bene la Fiorentina che vuole subito imporre il suo gioco. Braga che per ora si chiude nella sua metà campo.

3' - Rovesciata di Jovic parata da Matheu! Il pallone si impenna dopo un cross di Nico, Jovic si coordina ma trova l'opposizione del portiere portoghese: che chance per la Fiorentina!

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, oggi con la quarta maglia. Braga in consueto biancorosso.

18.45 - Prima dell'inizio del match, un minuto di silenzio per il terribile terremoto avvenuto in Turchia e Siria.

18.44 - Entrano in campo in questo momento le due squadre. Scarsa presenza di pubblico allo stadio Municipal di Braga.

È tempo d'Europa per la Fiorentina! A Braga ci si gioca una grossa fetta del passaggio agli ottavi di Conference League, per una delle sfide più belle di questi spareggi: da una parte i portoghesi lanciatissimi nel 2023 e reduci da un'ottima campagna anche in Europa League, dall'altra i viola di Italiano, sulla carta più forti ma alle prese con tantissimi problemi di rendimento. In 180 minuti però si azzera tutto: si parte 0-0 e Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida. Restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus, Gomez, Tormena, Niakate, Sequeira, Racic, Al Musrati, Medeiros, A. Horta, R. Horta, Abel Ruiz. Allenatore: Artur Jorge. A disposizione: Tiago Sà, Serdar, Gomes, Djalò, Oliveira, Mendes, Pizzi, Banza, Borja, Bruma, Castro, Pedro Santos.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Gonzalez, Jovic, Saponara. Allenatore: Italiano. A disposizione: Sirigu, Dodò, Terzic, Ranieri, Quarta, Castrovilli, Bianco, Duncan, Barak, Kouame, Ikonè, Cabral.