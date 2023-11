KAYODE, Difficilmente sarà disponibile contro il Bologna

Fonte: a cura di Andrea Giannattasio

Michael Kayode, andato ko in occasione della gara di Conference League contro il Cukaricki, non solo darà il suo forfait per il ritorno di coppa in casa dei serbi, ma difficilmente sarà convocato per l'ultima sfida di Serie A prima della sosta al cospetto del Bologna. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il terzino classe 2004 non dovrebbe essere a disposizione di Italiano neppure il 12 novembre al Franchi coi rossoblù.