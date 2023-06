JUVE, Patteggiamento ed esclusione dall'UECL: il punto

FirenzeViola.it

Una delle notizie più lette quest’oggi su Firenzeviola.it è quella relativa alla possibile esclusione della Juventus dalla prossima Conference League. Per il momento non sono arrivate risposte sul fatto se i bianconeri giocheranno o meno la competizione in questione e i tempi potrebbero essere ancora lunghi. (qui la news completa). Tuttosport invece fa il punto della situazione sulla trattativa che la Juventus sta portando avanti con la Uefa in merito all’indagine sulla presunta infrazione del settlement agreement stipulato lo scorso settembre (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE). Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it inoltre non trovano conferma le voci per cui non ci sarebbero squadre italiane in Conference se i bianconeri dovessero essere esclusi (qui la notizia completa).