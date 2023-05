JOVIC&TERZIC, Un giallo risolto internamente dal club

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stato il focus che la nostra redazione ha dedicato al giallo via social che si è generato in virtù del post condiviso dai serbi Jovic e Terzic sui propri profili social nel quale venivano rivolte pesanti critiche al lavoro di Italiano e alla pessima gestione nei loro confronti. Come svelato dalla nostra redazione, sul tema la Fiorentina ha scelto di non commentare o dare una sua posizione in forma pubblica: la vicenda, come tutte le questioni che riguardano lo spogliatoio, è stata infatti gestita internamente e ha portato nelle ultime ore anche alle scuse pubbliche (sempre via social) dei due calciatori.

Leggi anche: JOVIC, TERZIC E IL GIALLO SOCIAL: CLUB GESTIRÀ CASO INTERNAMENTE. MA LA FIGURACCIA RESTA