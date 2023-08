INSERIMENTO ROMA E PRESSING VIOLA. BELTRAN, È DENTRO O FUORI

È il giorno del dentro o fuori per Lucas Beltran. La Fiorentina ha preso atto delle lusinghe che si sono palesate nelle ultime ore nei confronti dell'attaccante argentino, che fino al primo pomeriggio sembrava assolutamente in pugno. La Roma di José Mourinho avrebbe presentato al calciatore un'offerta pari a quella dei viola, complicando non di poco l'operazione. E soprattutto accendendo la rabbia dei gigliati, i quali adesso vogliono garanzie dal River Plate così come dal classe 2001 che era rimasto bene impressionato dall'investimento fatto dal club toscano.

Non solo, si registra anche l'inserimento di una squadra inglese malgrado non si tratti di una delle "top sei" della Premier League. Sono ore decisive, insomma: si va incontro a un vero e proprio aut aut. La Fiorentina è comunque ancora avanti nella corsa al giocatore in virtù della cura con cui i dirigenti viola, Nicolas Burdisso su tutti, in queste settimane hanno preparato l'operazione.