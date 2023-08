I NUOVI VOLTI VIOLA A SEGUITO DEL MERCATO ESTIVO

FirenzeViola.it

Tra top e flop molte sono le domande sul mercato della Fiorentina. I viola, per poter ripetere la splendida stagione dello scorso anno, hanno operato tanto nella finestra di mercato estivo. Il tecnico Vincenzo Italiano, prima di firmare, aveva chiesto delle garanzie e l'arrivo di Arthur, regista chiesto più volte dall'allenatore siciliano, e Nzola, suo pupillo fin dai tempi del Trapani, sono la conferma che la società ha rispettato la parola data. Il primo, seppur ancora abbia tutto da dimostrare, già in questo inizio di stagione ha impattato positivamente, fornendo i tempi alla squadra e calzando quel ruolo che Italiano vuole per lui. Il secondo, invece, deve ancora sbloccarsi: nonostante la bella partita con il Genoa, è risultato più spento nella gara contro il Rapid Vienna in Conference League; l'angolano dispone comunque di tutta la fiducia sia del tecnico che dei tifosi. Oltre a Nzola, per migliorare l'attacco, reparto nel quale la Fiorentina lo scorso anno ha sofferto molto, la società ha acquistato l'argentino Beltran. Il classe 2001, comprato per 25 milioni, è stato il secondo acquisto più oneroso della storia del club dietro solo al suo connazionale Nico Gonzalez; nonostante ciò, all'ex River Plate fino a questo momento sono stati concessi solo una manciata di minuti per mettersi in mostra. Per completare il reparto offensivo, è stato acquistato anche Sabiri, giocatore arrivato dalla Sampdoria già durante la finestra di mercato invernale, ma a disposizione d'Italiano solo a campionato finito. Il marocchino ha fatto molto bene nel precampionato, dimostrando di essere in forma, ma non è ancora entrato in campo con la maglia gigliata in una gara ufficiale.

Inoltre, quest'estate è sbarcato un altro albiceleste a Firenze: si tratta del trequartista Gino Infantino. Il giocatore proveniente dal Rosario FC, malgrado i pochi minuti giocati, ha dimostrato subito che ha delle buone caratteristiche offensive e può essere un'ottima risorsa per la Fiorentina.

Passando ai reparti difensivi troviamo due nuovi volti: Parisi e Mina. Sia il primo, acquistato per 12 milioni, che il secondo, a parametro zero, non hanno ancora esordito in maglia viola. Il nuovo portiere della Fiorentina, Christensen, ceduto dall'Herta Berlino per sei milioni, si accoda a loro, il ragazzo classe '99 è arrivato a Firenze per rilanciarsi dopo la retrocessione della sua squadra la passata stagione, ma ancora non ha trovato spazio nella formazione titolare.

Sono questi gli acquisti di mercato effettuati dalla Società di Rocco Commisso, i quali devono conquistarsi un posto nelle gerarchie di Italiano.