GIOVANI IN B, Bene Romizi, Lepiller non si ripete

EX VIOLA AMORUSO, PIOLI ACCUSATO DA SOCIETÀ: GIUSTO ANDAR VIA Lorenzo Amoruso è intervenuto per parlare delle dimissioni di Stefano Pioli e della possibilità di affidare la squadra a Bigica. Ecco quanto detto: "La cosa più giusta adesso è far guidare a Bigica la Primavera nella finale di ritorno di... Lorenzo Amoruso è intervenuto per parlare delle dimissioni di Stefano Pioli e della possibilità di affidare la squadra a Bigica. Ecco quanto detto: "La cosa più giusta adesso è far guidare a Bigica la Primavera nella finale di ritorno di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 9 Aprile 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi