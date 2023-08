FirenzeViola.it

Dopo la gara di Conference alle 19, da domani sarà già tempo per la Fiorentina di proiettarsi alla gara di campionato, domenica, contro il Lecce. Per il debutto stagionale casalingo buona la risposta del pubblico con la Fiesole che, secondo quanto appreso da Firenzeviola, ha fatto registrare il sold out.