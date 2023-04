FOTO-VIDEO FV, Savino del Bene vince la CEV Cup

Dopo il 3-1 ottenuto all'andata in Romania contro l'Alba Blaj, la Savino del Bene Scandicci Volley, trionfa nella CEV Cup femminile 2022/23. 3-0 al ritorno, ma già al termine del secondo set, in casa Savino del Bene la festa era cominciata (serviva vincere due set per laurearsi campioni). Qui sotto le foto e i video di FirenzeViola.it durante i festaggiamenti di questo storico traguardo.