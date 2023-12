FIORENTINA, In campo a Monza: dove seguire la partita

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È giorno partita in casa Fiorentina. Questa sera alle 20:45, all'U-Power Stadium, i viola affrontano il Monza nella 17esima giornata di campionato, in un altro fondamentale appuntamento per la corsa all'Europa. La partita sarà visibile via televisiva sia su Sky che su Dazn, ma potrete seguire tutti gli aggiornamenti in forma testuale su FirenzeViola.it e ascoltare la diretta di Radio FirenzeViola, che vi accompagnerà fino ai commenti del post partita.