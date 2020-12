INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PER CASTRO UNA FORTE BOTTA. OGGI TERAPIE Novità sull'infortunio di Gaetano Castrovilli, uscito ieri anzitempo dal campo contro il Genoa. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si tratterebbe solamente di una forte botta. Il classe '97 infatti si sta già sottoponendo a terapie per cercare... Novità sull'infortunio di Gaetano Castrovilli, uscito ieri anzitempo dal campo contro il Genoa. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si tratterebbe solamente di una forte botta. Il classe '97 infatti si sta già sottoponendo a terapie per cercare... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA La Fiorentina prosegue il proprio lavoro dopo il pari contro il Genoa. Oggi è previsto il consueto allenamento giornaliero alle ore 10.30. I ragazzi di Cesare Prandelli, preparano, quindi la sfida contro l'Atalanta. La Fiorentina prosegue il proprio lavoro dopo il pari contro il Genoa. Oggi è previsto il consueto allenamento giornaliero alle ore 10.30. I ragazzi di Cesare Prandelli, preparano, quindi la sfida contro l'Atalanta. RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 dicembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi