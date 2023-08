FIO-RAP, Tante occasioni e bella Viola ma al 45' è 0-0

Fonte: Dall'inviata Luciana Magistrato

Non è bastato l'assedio viola finale a sbloccare il risultato del primo tempo, finito sullo 0-0 e dunque con il Rapid al momento con la qualificazione in tasca forte dell'1-0 dell'andata. Primo tempo però scoppiettante con le due squadre che in poco più di un quarto d'oro avevano già collezionato tante occasioni per parte, compresa una traversa del Rapid. Gli austriaci partono infatti forte e al 6' Mayulu presenta il biglietto da visita scuotendo il legno sopra la testa di Terracciano mentre all'11' è Grull a provare ad impensierire il portiere viola che però para.

La reazione della Fiorentina non si fa aspettare con un tiro potente di Biraghi che sfiora il palo (12') e Nzola anticipato di pochissimo di testa (16'). Al 28' proprio l'angolano si divora un'occasione d'oro tirando sui piedi di Hedl che è rimasto in porta ipnotizzando l'attaccante viola mentre al 35' è il portiere a salvare sulla linea un pallone recuperato dallo stesso Nzola. Nel finale di tempo è un assedio viola: al 38' Kouame fa esplodere inutilmente il pubblico del Franchi visto che la palla scaraventata in rete dall'ivoriano sembrava veramente dentro. Ed anche Nico al 40' iscrive il suo nome sull'elenco delle occasioni sprecate.