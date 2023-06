FINCHÉ MORTEN NON CI SEPARI. FIORENTINA-HJULMAND: UN MATRIMONIO CHE SI VUOLE FARE

FirenzeViola.it

È dato certo, ormai, che la Fiorentina, soprattutto nel reparto di centrocampo, non farà nessun acquisto finché la cessione di Sofyan Amrabat non sarà perfezionata. Il presidente Rocco Commisso non è intenzionato a scendere dalla richiesta di 25 milioni, ma al club viola ancora non è arrivata nessuna offerta sulla base di queste cifre. Intanto, però, la dirigenza gigliata è già al lavoro per riuscire a regalare il prima possibile il sostituto del marocchino a mister Vincenzo Italiano.

Il nome più caldo è sicuramente quello di Morten Hjulmand. Il centrocampista del Lecce, che quest’anno ha collezionato 36 partite e 5 assist, piace molto alla Fiorentina, sebbene la richiesta del club pugliese sia molto alta. Pantaleo Corvino, infatti, proprio come Commisso con Amrabat, non pare intenzionato a scendere dai 25 milioni e queste elevate richieste hanno frenato non poco la trattativa. Occorre ricordare, inoltre, che la Fiorentina sei mesi fa non ha fatto alcuno sconto nella cessione di Youssef Maleh ai giallorossi e che, anche per questo, ora ha intenzione di comportarsi in ugual maniera.

Una soluzione che potrebbe facilitare non poco l’operazione è quella dell’inserimento di qualche contropartita. Al Lecce serve un centrocampista e Alfred Duncan potrebbe essere una soluzione più che funzionale, anche se il ghanese non risulta sicuramente come l’unico nome che potrebbe fare al caso dei pugliesi. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, ma quello tra la Fiorentina e Hjulmand è un matrimonio che, soprattutto da parte del club viola, si vuole fare.