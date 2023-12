FER-FIO, Fair play Stankovic: accompagna Nico dopo l'infortunio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Bel gesto di Dejan Stankovic a metà del primo tempo di Ferencvaros-Fiorentina. Secondo quanto riportato da Skysport, subito dopo l'infortunio di Nico Gonzalez, uscito al 20' per un problema al flessore, il tecnico del Ferenc si è avvicinato alla barella che stava trasportando fuori dal campo l'argentino e lo ha accarezzato accompagnandolo poi all'entrata del tunnel degli spogliatoi. Il grande ex di Inter e Lazio ha dimostrato tutto il suo fair play verso gli avversari in un momento difficile sia per Nico che per i viola