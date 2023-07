FEMMINILE: CONVOCAZIONI ITALIA, CI SONO BALDI E SEVERINI PER LA VIOLA. DE LA FUENTE PRONTO PER LA SUA NUOVA AVVENTURA. IL MONDIALE OCCASIONE PER IL MERCATO

La rubrica del martedì sul calcio femminile a cura della redazione di Firenzeviola.it.



Sono arrivate infine le convocazioni finali per il Mondiale d’Australia e Nuova Zelanda che avrà inizio tra poco più di due settimane. Le venticinque calciatrici selezionate dalla CT Milena Bertolini sono pronte a tuffarsi a pieno regime verso l’avventura oceanica. Ai nastri di partenza, la Fiorentina si presentava con sei atlete totali che, al termine della duplice scrematura, si è vista ridurre a soltanto due. La società viola è dunque la terza presente per numero di tesserate - grazie al portiere Baldi e alla centrocampista Severini – dietro i due blocchi di Roma e Juventus. Delusione invece per Katja Schroffenegger che non parteciperà alla spedizione mondiale e che, con molta probabilità, saluterà la casacca della Nazionale Italiana tra non molto. Per Rachele Baldi ed Emma Severini la rassegna sarà l’occasione per poter crescere sperando in un impiego nel corso dell’avventura che per le Azzurre inizierà il prossimo 24 di luglio a Auckland.

Rientriamo a Firenze dove finalmente è arrivata la tanto agognata ufficialità dell’ingaggio di Sebastian De La Fuente che sarà il nuovo allenatore femminile viola. L’argentino arriva dopo aver condotto il Como ad una tranquilla salvezza ottenuta con diverse giornate di anticipo rispetto alla fine del torneo passato. In precedenza, De La Fuente ha vissuto diversi anni all’Inter tra Primavera e prima squadra. Dopo aver condotto la compagine nerazzurra alla promozione dalla Serie B nel 2019, il coach sudamericano ha preferito dedicarsi alla crescita del settore giovanile interista ottenendo anche una qualificazione alle finali scudetto poi però non vinta. Si tratta sicuramente di un personaggio che conosce profondamente il calcio femminile ed è pronto a vivere la sua prima vera esperienza alla guida di una squadra top, come anch’egli ha definito nella sua prima intervista in viola. Rimangono comunque sostanziali dubbi sulle garanzie che può offrire l’allenatore argentino. Proprio per il fatto che è alla sua prima vera panchina importante nella sua carriera, pervade un certo scetticismo nei suoi confronti ma anche una fortissima curiosità. Chi ha avuto modo di conoscerlo lo descrive comunque come un allenatore con un principio di gioco basato sul possesso palla a terra e passaggi nello stretto. Chissà, forse riuscirà anche ad appagare la sete di bel gioco che da sempre contraddistingue i tifosi della Fiorentina. Nel caso non riuscisse però a soddisfare le condizioni imposte da società e supporters la sua strada potrebbe vedersi subito lontana da Firenze vista la decisione da parte della dirigenza di fargli firmare un contratto di un solo anno. Intanto però, la squadra femminile ha un nuovo tecnico ed è pronta a rigettarsi sulla stagione che verrà.

Ora che il coach è stato ufficializzato dovrebbe alzarsi il livello del mercato della squadra gigliata. Ricordiamo che, fin qui, sono state bloccate Norma Cinotti e Giorgia Spinelli; elementi che non garantirebbero però quel salto di qualità tanto invocato dall’ambiente. È ovvio che Firenze si aspetta di più. Per il momento tuttavia non ci sono aggiornamenti su eventuali nuovi interessamenti o trattative in corso da parte della società di Viale Manfredo Fanti. L’unica novità che possiamo dare è la certezza dell’uscita in prestito di Margherita Monnecchi. Un talento cristallino da recuperare a ogni costo. Su di lei si è palesato l’interesse di mezza Serie A Femminile. Alla fine però sembra che a spuntarla sia stata la Sampdoria. Attenzione anche al profilo di Schroffenegger: l’altoatesina ha un forte interessamento da parte del Napoli che potrebbe formulare un’offerta nei prossimi giorni. Se l’ex Inter e Fiorentina San Gimignano decidesse di accettare, saluterebbe sin da subito il suo nuovo allenatore con cui ha lavorato ai tempi dell’Inter quando vinse il campionato di Serie B Femminile. Terzo giorno di calciomercato e a Firenze attendono. E chissà che magari il Mondiale non possa essere una vetrina per cercare qualche occasione da portare in viola tenendo un occhio sulle selezioni nazionali più remote e meno considerate.