FACOLCUP, Squadre: Economia, S. Motorie e Umanistica

Ha preso il via lunedì 24 la seconda edizione della Facol Cup, competizione di calcio a 11 interfacoltà che mette di fronte le squadre dell'Università di Firenze. Radio Firenzeviola è media partner dell'evento e presenta ogni giorno le singole squadre per accompagnarvi durante questo torneo. Oggi presentiamo le squadre di Economia, Scienze Motorie e Umanistica.

ECONOMIA

Quest’anno, la Squadra di Economia, dopo aver perso la scorsa Semifinale, per 3-0 contro la Scuola di Giurisprudenza, ma essersi aggiudicata la Finalina contro la Squadra di Ingegneria Gestionale, classificandosi come 3° forza del Torneo, si ripresenta ancor più determinata ad imporsi come una delle formazioni più temibili di questa manifestazione.

Per questa edizione, l’allenatore è Tommaso Vannini, ex difensore della Squadra, il quale si dice estremamente entusiasta per il nuovo incarico e promette bel gioco e tanto spettacolo ai propri tifosi, anche grazie ad una rosa ampia e coesa, tutta toscana, di assoluta qualità, con molti nuovi giovani innesti di buona prospettiva, come Fabio Tanini.

Sicuramente, oltre al tifo sempre presente e caloroso, che quest’anno si dice essere ancora più numeroso ed affezionato alla squadra, la Scuola di Economia può vantare anche molteplici altri talenti tecnici e d’esperienza all’interno del proprio organico, come sottolineato anche dall’ex allenatore, oggi Presidente, Gian Marco Sernissi.

Tra questi spicca sicuramente Mattia Mosti Falconi, che nella passata edizione, con ben 6 reti in 5 partite, si è aggiudicato il riconoscimento di Miglior giocatore della Facol Cup.

Grande affidamento sarà fatto principalmente sul reparto offensivo, guidato dall'attaccante Francesco Renzi, giocatore ex Primavera dell’Udinese, oggi in forza al Prato, in Serie D, che nella passata edizione è stato tenuto fuori da un infortunio.

Da sottolineare anche le passate prestazioni di assoluto livello del Capitano Somigli, che ha pure aperto le marcature della scorsa Finalina, il quale si dice più motivato che mai a battersi contro tutte le avversarie, specialmente la rivale di sempre, l’altra Squadra di Novoli, Giurisprudenza, nel prossimo derby di Via delle Pandette, essendo state entrambi sorteggiate nel Girone B. Lo spettacolo, sia in campo che sugli spalti è assicurato, chissà se si ritroveranno anche in Finale, obiettivo minimo indicato dal Presidente per quest’edizione.

La Squadra di Economia comincerà il proprio torneo Giovedì 4 Maggio, allo Stadio del Belmonte, affrontando, in una partita inedita, la Scuola di Medicina.

SCIENZE MOTORIE

Vincitrice della prima edizione della Facol Cup, grazie alla splendida vittoria in Finale, per 2-0 contro la Squadra di Giurisprudenza, la Scuola di Scienze Motorie si ripresenta quest’anno con i favori del pronostico, visto i brillanti risultati generali ottenuti nella passata stagione, per cercare di imporsi definitivamente come la “formazione da battere” e portare nuovamente la Coppa in Largo Brambilla 3, sede della Facoltà.

Quest’obiettivo è confermato anche dall’Allenatore, in possesso pure del patentino UEFA B, Francesco Barucci, che, dopo l’ottima conduzione nella prima trionfale edizione, ribadisce di voler cercare di ripetere il risultato dello scorso Torneo, oltre a voler migliorare la Squadra sotto ogni punto di vista, specialmente nel gioco, oltre che nell’approccio e solidità.

Nonostante molti addii pesanti, sia tecnicamente che umanamente, la Squadra, capitanata da Mirco Panti, si dice pronta a giocare con sulle spalle il peso del titolo di “campioni in carica”, anche grazie ad un caloroso, instancabile ed affezionato tifo dagli spalti, che non mancherà di incitare e supportare la Squadra ad ogni partita.

Arma in più per la Squadra saranno sicuramente i numerosi giovani innesti di prospettiva, scovati dallo Staff Tecnico, che porteranno freschezza ed un grande miglioramento tecnico-tattico alla rosa, già ricca di spiccate individualità e di grande esperienza in campionati nazionali FIGC.

Tra tutti è inevitabile una menzione particolare per Dario Baragli, lo studente che ha deciso la scorsa Finale con una doppietta, permettendogli anche di vincere il premio individuale di Capocannoniere del Torneo, con ben 7 reti in 5 partite. La sua storia calcistica è molto particolare perché ai tempi della scuola calcio si alternava sia nel ruolo di portiere che attaccante. Tuttavia, alla fine, il suo infallibile fiuto del gol lo ha portato anche a vestire la maglia del settore giovanile della Fiorentina.

In virtù di Squadra detentrice del titolo, sarà proprio la Scuola di Scienze Motorie, sorteggiata nel Girone A, ad aprire l’edizione 2023 della Facolcup, sfidando subito una neo entrata nella competizione, la Scuola di Professioni Sanitarie, Lunedì 24 Aprile, allo Stadio del Belmonte, in seguito alla cerimonia di apertura.

UMANISTICA

Ci sono molti punti interrogativi circa la compagine di Umanistica, in merito ai quali le nubi si diraderanno pian piano nel corso della manifestazione, ove soltanto con il tempo il pubblico potrà definitivamente metterne a fuoco punti di riferimento, migliori armi e, conseguentemente, prospettive di avanzamento in una seconda edizione della Facolcup a dir poco ostica, dato il generale innalzamento del livello evidenziato in primis da tutti i principali addetti ai lavori.

Certo è che il team in questione, pronto al proprio esordio assoluto nel torneo in quanto nato assai recentemente, per quanto allo stato attuale non abbia ancora individuato figure come quella del capitano e quella dell'allenatore sta comunque imparando a conoscersi attraverso una serie di amichevoli con lo scopo di testare l'intesa sul campo fra i diversi componenti della rosa in attesa dell'appuntamento fissato per il 26 aprile in Via Pio Fedi che li vedrà contrapposti ad un altro volto nuovo, vale a dire la formazione di Ingegneria.

Umanistica, auspicabilmente anche grazie alla spinta della propria tifoseria sugli spalti, si candida dunque a rappresentare una delle mine vaganti di questa Facolcup anche se, beninteso, il cammino che le si parerà davanti andrà affrontato con la massima cautela dato che, nel Girone in cui è inserita (il B), figurano contestualmente squadre notoriamente molto ben attrezzate quali, ad esempio, Giurisprudenza vice-campione in carica ed Economia reduce da un’ottima medaglia di bronzo maturata nella primavera del 2022 ai danni di Ingegneria Gestionale.