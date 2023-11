EX VIOLA, Cabral e Terzic eliminati. Male Amrabat

Fonte: A cura di Samuele Fontanelli

Benfica e Salisburgo aritmeticamente fuori e Manchester United ultimo in classifica nel suo girone. Questo il bilancio estremamente negativo in Champions League dei tre ex viola Arthur Cabral, Aleksa Terzic e Sofyan Amrabat.

Partendo dal Benfica e dal centravanti brasiliano, la squadra portoghese è già matematicamente fuori nel girone D, lo stesso di Inter e Salisburgo, con zero punti ottenuti in quattro partite. Addirittura per i lusitani solo una rete segnata, nel match di ieri sera contro la Real Sociedad, e sette subite. Bilancio negativo anche per il solo attaccante brasiliano che in Europa ha collezionato solo 119 minuti e nessun gol.

Discorso analogo per il Salisburgo di Aleksa Terzic che si lotterà proprio con la formazione di Lisbona il terzo posto valido per l'approdo in Europa League. Al momento gli austriaci sono terzi nel raggruppamento grazie alla vittoria contro Cabral e compagni alla prima giornata. Per il terzino sinistro serbo 180 minuti nelle prime due partite, poi l'infortunio muscolare che lo ha costretto ai box per le due sfide contro l'Inter.

Infine, la notizia più clamorosa è la terza sconfitta in Champions League del Manchester United di Sofyan Amrabat. I britannici sono incredibilmente ultimi nel girone A dietro a Bayern Monaco(già sicuro del primo posto), Copenhagen e Galatasaray. La squadra di Ten Hag ha raccolto solo tre punti grazie alla sofferta vittoria 1-0 di Old Trafford contro i danesi. Red Davils che comunque possono ancora passare il turno essendo distanti solo un punto dalla coppia a quattro punti formata dai danesi e dai turchi. Per Amrabat, dopo la non convocazione per il match inaugurale contro il Bayern Monaco, quasi tutta la partita, da terzino, contro il Galatasaray e un tempo in entrambe le sfide contro il Copenhagen.