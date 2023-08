DUNCAN, Il ghanese adesso può restare a Firenze

FirenzeViola.it

Dopo essere stato una tra le pedine fondamentali del centrocampo della prima fiorentina di Italiano, Alfred Duncan in questa ultima stagione ha trovato davvero poco spazio. Proprio per questo motivo, già a giugno la sua permanenza a Firenze non sembrava per nulla scontata, ma ad oggi la situazione risulta essere differente.

Dopo averlo pagato intorno ai quindici milioni nel gennaio del 2020, la volontà della società è sempre stata quella di non avere una minusvalenza. In questi mesi di calciomercato, infatti, non sono arrivate offerte ufficiali per l'ex Sassuolo, se non qualche timido sondaggio da parte di Empoli, Torino e Genoa. Nel centrocampo a disposizione di mister Vincenzo Italiano, però, non c’è nessuno con le caratteristiche del ghanese e proprio per questo la sua permanenza in maglia viola non è da sottovalutare affatto.