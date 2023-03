DABANOVIC, Ha già arbitrato due italiane: i precedenti

A dirigere il match di ritorno Sivasspor-Fiorentina in Conference League, ci penserà il fischietto montenegrino, Nikola Dabanovic. Per il direttore di gara, non ci sono precedenti con la squadra viola. In passato però l'arbitro di Podgorica, ha già arbitrato due italiane; la Roma, nel match ai gironi di Europa League, contro il Ludogorets, vinto per 3-1 dai giallorossi e Midtjylland-Lazio 5-1, sempre nella fase ai gironi della medesima competizione. Il direttore di gara sarà aiutato da Harm Osmers (GER) designato al VAR.