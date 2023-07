DA NUMERO 10 AD ESTERNO D'ATTACCO, PER SABIRI SARÀ UN PERCORSO ALLA SAPONARA?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono uno che gioca parecchio offensivo, anche se ho ricoperto diversi ruoli. Se mi verrà chiesto di giocare sulla sinistra, lo farò con piacere. Per ora gioco lì e mi piace molto". Parola di Abdelhamid Sabiri, che ai microfoni di Dazn, fra le altre dichiarazioni, ha messo in chiaro quel che mister Italiano gli sta chiedendo sul rettangolo verde. A detta del marocchino, è l’esterno alto a sinistra il ruolo che in questo inizio di preparazione sta ricoprendo l’ex Samp.

Sarà un po’ prematuro parlare di moduli o variazioni a livello tattico, ma le parole di Sabiri lasciano già intendere come Vincenzo Italiano stia provando a limare il marocchino esattamente come fatto con Riccardo Saponara. Trasformare cioè un elemento estroso, che sprizza fantasia da tutti i pori calcisticamente parlando, da trequartista ad esterno offensivo.

Un inizio di percorso forse dettato anche dalla sovrabbondanza che affolla il reparto dei numeri 10, quelli che ricoprono appunto il ruolo del fantasista. Se c’è infatti una pedina che non è sicuramente scoperta nella rosa della Fiorentina, è proprio quella del trequartista. Da Bonaventura a Barak, passando per Castrovilli, non si tratta assolutamente di un ruolo privo di alternative, numericamente parlando.

A maggior ragione lo slittamento di Sabiri sul versante sinistro offensivo può ampliare il ventaglio a disposizione dell’allenatore per le batterie laterali. Specie infatti sul lato mancino, che dopo l’addio del già citato Saponara ha perso uno degli elementi più utilizzati nel biennio targato dal tecnico ex Spezia.