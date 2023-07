CONFERENCE, Tutti gli step viola ma prima l'ufficialità

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, NICO, AMRABAT E ARTHUR: STRAORDINARI AL VIOLA PARK Nonostante la clamorosa sconfitta alla quale è andata incontro ieri la Fiorentina a Belgrado (ko 5-0 contro la Stella Rossa), resta confermato il programma della squadra viola per i prossimi giorni: Biraghi e compagni da oggi beneficeranno di tre giornate di totale... Nonostante la clamorosa sconfitta alla quale è andata incontro ieri la Fiorentina a Belgrado (ko 5-0 contro la Stella Rossa), resta confermato il programma della squadra viola per i prossimi giorni: Biraghi e compagni da oggi beneficeranno di tre giornate di totale... NOTIZIE DI FV GRO-FIO, PER L’AMICHEVOLE VENDUTI 1000 BIGLIETTI: IL PUNTO Sono stati già venduti circa 1000 biglietti dei 2200 a disposizione della Curva sud dello stadio Carlo zecchini di Grosseto, riservata ai tifosi viola. La società maremmana consiglia ai tifosi di acquistare on line quelli ancora disponibili sul circuito... Sono stati già venduti circa 1000 biglietti dei 2200 a disposizione della Curva sud dello stadio Carlo zecchini di Grosseto, riservata ai tifosi viola. La società maremmana consiglia ai tifosi di acquistare on line quelli ancora disponibili sul circuito... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 28 luglio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi