CONFERENCE, Conosciamo meglio le avversarie dei Viola

Fonte: a cura di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è concluso il sorteggio dei gironi di Conference League, appuntamento seguito con palpitazione dai tanti tifosi viola in attesa di conoscere quali squadre la Fiorentina si troverà davanti in questa prima fase del torneo e quali trasferte intercontinentali attenderanno i ragazzi di Vincenzo Italiano. L'urna del Grimaldi Forum di Montecarlo è stata piuttosto benevola con i Viola, chiamati ad impegni - sulla carta - abbastanza abbordabili.

IL FERENCVAROS

Dalla prima fascia, scongiurati gli spauracchi Eintracht Francoforte e AZ Alkmaar, sono usciti gli ungeresi del Ferencvaros. Si tratta della squadra più titolata di Ungheria, avendo inciso il proprio nome sulla Nemzeti Bajnokság I (volendo italianizzare Lega Nazionale I) per ben 34 volte. L'avventura europea stagionale del Ferencvaros era iniziata nel peggiore dei modi, con la clamorosa eliminazione al primo turno dei preliminari di Champions League contro il KI Klaksvik, squadra delle Isole Far Oer. Retrocessi in Conference, gli ungheresi hanno centrato la conquista del girone eliminando, nell'ordine, Shamrock Rovers (Irl), Hamrun Spartans (Mal) e Zalgiris Vilnius (Lit). Secondo i dati di transfermarket.it il Ferencvaros ha un valore della rosa di poco inferiore ai 50 milioni di euro, quasi sei volte in meno rispetto alla Fiorentina.

L'ultima volta che il Ferencvaros ha incontrato una squadra italiana era il 2020, quando gli ungheresi si trovarono davanti la Juventus nei gironi di Champions di quella stagione. I bianconeri dell'allora tecnico Andrea Pirlo vinsero entrambe le gare per 2-1 e 4-1, condannando gli avversari all'ultimo posto del girone. Piccola curiosità finale: i colori del Ferencvaros sono bianco-verdi, come quelli del Rapid, e hanno una rivalità molto accesa con l'Ujpest, di colore viola...

IL GENK

La terza fascia non è stata fortunatissima per i ragazzi di Italiano, avendo sorteggiato i belgi del Genk, squadra che nella scorsa stagione ha vinto la Pro League belga. Quest'anno ha iniziato il campionato con due vittorie ed un pareggio in 4 partite, mettendo a referto 9 gol. In Conference, però, è arrivata a fatica la vittoria contro i turchi dell'Adanaspor, squadra che l'anno scorso era allenata dall'ex viola Vincenzo Montella e che quest'anno è stata affidata a Patrick Kluivert.

IL CUKARICKI

Fiorentina e Cukaricki dovevano incontrarsi in Conference League, era destino. Dopo essersi sfiorate l'anno scorso, quando la squadra di Belgrado fu eliminata dal Twente prima di poter affrontare la Fiorentina per accedere ai gironi, stavolta saranno avversarie nel girone F che prenderà il via tra qualche settimana. La formazione allenata da Igor Matic è scesa dall'Europa League dopo essere stata eliminata piuttosto nettamente dall'Olympiakos. Non hanno mai vinto il campionato serbo e hanno uno stadio con una capienza da poco più di 5mila posti. Arrivato terzo lo scorso anno dietro a Stella Rossa e Backa Topola, mentre ad oggi si trova al sesto posto. Una squadra comunque tutta da scoprire.