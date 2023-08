CASTROVILLI, Le cifre dell'affare col Bournemouth

Fonte: Andrea Giannattasio

© foto di Federico De Luca 2023

Arrivano i dettagli dell'accordo che porterà Gaetano Castrovilli a diventare un giocatore del Bournemouth. Alla Fiorentina andranno 14 milioni più uno di bonus, con il giocatore che, dopo le visite, firmerà un contratto di 5 anni. Domani la partenza per l'Inghilterra. L'operazione si è concretizzata, dopo il mancato rinnovo, per dare modo al club di monetizzare per un giocatore in scadenza e al giocatore di trasferirsi in un club e un campionato importante.