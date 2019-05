CARNASCIALI A FV, Chi prende ACF ci metta la faccia

Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto in diretta ai microfoni di Garrisca al Vento!, trasmissione in onda su TMW Radio, curata e realizzata dalla redazione di FirenzeViola.it. Partendo ovviamente dal tema dell'ipotetica cessione del club da parte dei Della Valle: "Non sono sicuro che ci sia il 100% di possibilità di addio. Non so se il CdA sia slittato perché qualcuno potrebbe averci ripensato o perché ci sono magari nuovi acquirenti... Non saprei come leggerla. Ma è il momento giusto per vendere: quest'anno non abbiamo fatto una bella figura".

Sulle soluzioni per il momento: "C'è da intervenire in maniera decisa, e pesante. Poi serve andare un passo alla volta, e intanto capire se la società sarà ceduta. Se non dovesse succedere, servirebbe comunque un intervento poi dei Della Valle. Se ne può parlare fino all'esaurimento, ma se la politica di questi anni dovesse essere portata avanti, saremmo comunque in questa situazione. Dovesse arrivare un acquirente nuovo, però bisogna anche capire se compra senza Chiesa, senza Veretout... le domande sono tante".

Come vivono queste situazioni i calciatori? "Non bene, andranno in vacanza senza sapere il futuro. Come i tifosi del resto... Ora sembra tutto una gran confusione".

Sul riscatto di Muriel: "Il giocatore è molto discontinuo ma forte. La domanda va rigirata al prossimo allenatore, e non si sa neanche se questo sarà Montella. Anche qui c'è un punto interrogativo. Ad alcuni allenatori piace, ad altri meno. C'è tanto da capire".

Possibilità di un prosieguo con i DV: "Se rimangono, i Della Valle devono metterci la faccia, programmare, puntare su un allenatore per diversi anni e anche sui giovani. Se rimangono ci mettono la faccia, altrimenti la cedono e chi arriva dovrà fare lo stesso. Nel calcio non si inventa nulla, la programmazione porta a risultati. Non vendendo ogni anno i migliori, ma provando anche a tenere i migliori. Ma se ogni anno cambi allenatori, prendi giocatori in prestito che darai via, e i più bravi li vendi allora... Sono 17 anni che ci sono i Della Valle e non è stato vinto niente".