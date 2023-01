INDISCREZIONI DI FV IND. FV, TERZIC RESTA VIOLA E VA VERSO IL RINNOVO Aleksa Terzic con le sue prestazioni sta convincendo sempre di più anche la tifoseria e la società vuole continuare a puntare sul giocatore. Almeno per questo gennaio non si muoverà ed anzi le parti vanno verso il rinnovo, secondo quanto appreso da... Aleksa Terzic con le sue prestazioni sta convincendo sempre di più anche la tifoseria e la società vuole continuare a puntare sul giocatore. Almeno per questo gennaio non si muoverà ed anzi le parti vanno verso il rinnovo, secondo quanto appreso da... NOTIZIE DI FV BENASSI, HA GIÀ SVOLTO LE VISITE MEDICHE CON LA CREMO E' praticamente fatta per un'altra uscita in casa Fiorentina: secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'ormai ex calciatore viola Marco Benassi ha già svolto le visite mediche con la Cremonese. Manca solo la firma per far sì che il classe... E' praticamente fatta per un'altra uscita in casa Fiorentina: secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'ormai ex calciatore viola Marco Benassi ha già svolto le visite mediche con la Cremonese. Manca solo la firma per far sì che il classe... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi