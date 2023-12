BELTRAN, Scelto la Fiorentina per progetto e strutture

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Intervenuto a Fox Sport, l'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, ha speso qualche parola sul suo arrivo in Italia. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Il mio processo di adattamento è legato al sistema di gioco della squadra, per me in Italia i difensori sono più forti e fisici. Corrono in maniera diversa. Il mio arrivo? In estate ho preferito la Fiorentina ad altre squadre sia per il progetto che le strutture, tra cui il Viola Park".

CLICCA QUI PER LA NEWS COMPLETA: