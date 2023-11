BELTRAN-NZOLA, UNA STAFFETTA CHE FA DISCUTERE MA CON UN OBIETTIVO PRECISO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Beltran probabilmente sarà il titolare dell'attacco della Fiorentina anche contro la Juventus, ma Italiano ha tutta l'intenzione di recuperare il suo pupillo M'Bala Nzola. Lo ha dimostrato anche contro la Lazio, quando intorno al 60', nonostante un'ottima prestazione da parte del Vichingo, lo ha richiamato in panchina proprio in favore dell'angolano. Oppure quando, più o meno col solito minutaggio e nonostante i due gol dell'argentino contro i serbi in Conference, ha mandato in campo l'angolano sperando in un gol poi non arrivato nella goleada rifilata al Cukaricki.

Secondo l'allenatore viola Nzola sta comunque disputando una stagione all'altezza delle sue aspettative. Però è chiaro che un attaccante si misura con i gol che segna e dunque, averne siglato un solo nel finale contro il Cagliari in quasi 800 minuti disputati, è un qualcosa che non può far bene al morale dell'ex Spezia. Per il mister, i suoi movimenti ad aprire gli spazi, il suo modo di muoversi in attacco, sono stati soddisfacenti, ma è chiaro che con l'andare delle settimane e col morale sempre più sotto i tacchi, anche questo tipo di lavoro "sporco" ne risenta, favorendo l'impiego del compagno di reparto.

Italiano però non ha intenzione di perderlo per strada e questo per diversi motivi. Prima di tutto perché sul suo acquisto c'è la sua firma, e dunque prima di ritenerlo come un acquisto poco funzionale, le proverà giustamente tutte. Seconda di poi, per il tecnico, le sue caratteristiche rimangono le migliori per il tipo di gioco che vuole proporre in campo, quindi averlo in forma mentalmente oltre che fisicamente, resta un obiettivo prioritario. E allora, con buona pace per coloro che non vorrebbero più vedere un avvicendamento continuo tra i due numeri 9 nel corso delle partite, lo spartito resterà questo. Avere entrambe le punte nello stesso stato di forma, è fondamentale per Italiano. Con la speranza di riuscire ad ottenere questo risultato nel più breve tempo possibile e di poter contare finalmente anche sui loro gol.