BARAK, La Fiorentina l'ha riscattato dal Verona

A sorpresa, la Fiorentina ha riscattato Antonin Barak dall'Hellas Verona. Come raccolto da FirenzeViola.it, il club di Commisso ha esercitato il riscatto del ceco prima che si verificassero le condizioni per le quali sarebbe scattato l'obbligo d'acquisto. Il giocatore diventa quindi un calciatore viola a titolo definitivo, a fronte di un pagamento inferiore a quanto pattuito in estate.