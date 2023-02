ATTACCO, Cabral vs Jovic: i numeri parlano chiaro

La Fiorentina di mister Italiano potrebbe aver trovato finalmente il suo attaccante titolare. Arthur Cabral, infatti, con il gol del momentaneo 0-2 al Verona ha timbrato per la quarta partita consecutiva, trovando il quinto gol di fila in questo 2023 in cui sembra aver trovato finalmente la marcia giusta. La rete di ieri sera significa doppia cifra stagionale per Cabral, arrivato a quota 10 gol segnati nelle tre competizioni giocate con i viola, uno ogni 120 minuti di media. Raggiunto Jovic, con quasi 500 minuti in meno all'attivo in campo. Il dato più importante del confronto però riguarda il rendimento in Serie A, perché quello al Verona è il quinto centro nel torneo di Cabral, due in più di Jovic con soli 753 minuti giocati contro i 1127 del serbo. Numeri che confermano l'aspetto visivo ed emotivo delle ultime uscite: Cabral si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale e da protagonista dell'attacco viola, ogni indizio ormai corre in quella direzione.