ARTHUR, Oggi è arrivato a Firenze: ecco tutti i dettagli

Una delle notizie più lette quest’oggi su Firenzeviola.it è quella relativa all’arrivo di Arthur Melo in Viola, la cui ufficialità arriverà nella giornata di domani.

Un'operazione fortemente voluta dal giocatore che vuole rilanciarsi dopo anni opachi, ma anche dalla Fiorentina che è molto soddisfatta dell'affare. La formula con cui le due società hanno trovato l'accordo prevede il pagamento di una cifra per il prestito (attorno ai 3 milioni), ma l'ingaggio sarà pagato formalmente dalla Juventus. In tutto questo però ci sono diversi bonus che sono stati concordati e che vincolano il pagamento di almeno un paio di milioni extra in caso di raggiungimento di queste condizioni (CLICCA QUI PER MAGGIORI DETTAGLI).